وتعد المباراة أمام رين هي آخر مواجهة محلية لسان جيرمان قبل موقعة الميرينغي الثلاثاء المقبل.

المباراة تقام في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

كيفية المشاهدة

مشاهدة مباراة باريس سان ورين مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة باريس سان جيرمان ورين اليوم جمعة تلفزيونياً في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

كما ستبث المواجهة المرتقبة على الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

