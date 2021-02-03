وكان باريس سان جيرمان سقط أمام لوريان صاحب المركز الثامن عشر (2-3) في الجولة الماضية، متكبداً خسارته الأولى بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث خلف ليون (49) الذي فاز على ديجون خارج أرضه، في حين واصل ليل سلسلة نتائجه الإيجابية بفوزه الباهر على مضيفه بوردو بثلاثية نظيفة معززاً صدارته للدوري برصيد 51 نقطة.

افتتح نادي العاصمة التسجيل عن طريق الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بعدما اقتنص كرة اثر خطأ في التمرير من لاعب الوسط لامين فومبا لينفرد بالحارس بابتيست رينيه ويسجل من دون أي صعوبة (18).

وتألق دي ماريا مرة أخرى بتمريرة حاسمة إلى الاسباني بابلو سارابيا تابعها برأسه في الشباك (36)، مسجلا هدفه الرابع هذا الموسم.



وأضاف سان جيرمان الهدف الثالث في الشوط الثاني بفضل هدافه الشاب كيليان مبابي الذي استثمر كرة من باريديس، سددها ولم يحرك الحارس رينيه لها ساكنا (68).