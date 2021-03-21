اجتاز باريس سان جيرمان اختباراً جديداً في سبيل تحقيق أهدافه الكثيرة هذا الموسم بالفوز على مضيفه ليون 4-2 يوم الأحد في المرحلة الثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وواصل باريس سان جيرمان خطاه الواثقة في سبيل الاحتفاظ بلقبه بعدما صعد إلى الصدارة مستثمراً خسارة ليل المتصدر السابق أمام نيم 2-1.

وحسم باريس سان جيرمان مباراته مع أحد المنافسين على اللقب بنتيجة عريضة بعد أداء مميز لمبابي ورفاقه، إذ ظهر ازدياد التجانس تحت قيادة الأرجنتيني بوكيتينيو.

وسجّل مبابي ثنائية (15 و52) فيما جاءت بقية الأهداف بفضل البرتغالي دانيلو بيريرا والأرجنتيني آنخيل دي ماريا (32 و47) وللفريق المضيف الجزائري إسلام سليماني (62) والإيفواري كورنيه (81).

وأصبح رصيد مبابي 20 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين هذا الموسم، و100 هدف في "ليغ 1".



وشهدت المباراة اشتراك البرازيلي نيمار بعد عودته من الإصابة مكان مبابي في الدقيقة السبعين.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 63 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن ليل الثاني فيما توقف رصيد ليون عند 60 نقطة في المركز الثالث.

ووجّه باريس سان جيرمان رسالة تؤكد صعوبة المواجهة أمام بايرن ميونيخ الألماني منافسه القادم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في السابع من نيسان/أبريل القادم.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع ليل في قمة مباريات الدوري الفرنسي في الثالث من الشهر المقبل.