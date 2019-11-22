تابع باريس سان جيرمان نتائجه الجيدة في الدوري الفرنسي عقب فوزه على ضيفه ليل 2-0 يوم الجمعة ضمن الأسبوع الرابع عشر من المسابقة.

وتناوب على ثنائية باريس سان جيرمان كل من الأرجنتيني ماورو إيكاردي إثر استلامه كرة عرضية مميزة من السنغالي إدريسا غاي (17)، ثم أضاف الأرجنتيني الآخر دي ماريا الهدف الثاني مستثمراً بينية الألماني دراكسلر (31).



وشارك البرازيلي نيمار دا سيلفا من البداية عقب عودته من الإصابة وكذلك لعب مبابي في الشوط الثاني ليزداد اطمئنان عشاق النادي الباريسي على الفريق الذي عانى من إصابة بعض أبرز نجومه في الأسابيع الفائتة.

وجاء فوز باريس سان جيرمان حامل اللقب قبل السفر لملاقاة ريال مدريد الإسباني الثلاثاء ضمن دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 33 نقطة بعد الفوز الحادي عشر مقابل ثلاث هزائم، فيما تجمّد رصيد ليل عند 19 نقطة.