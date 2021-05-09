باريس سان جيرمان يرفع شعار الفوز أمام رين من قبل beIN SPORTS May 9, 2021 12:38 2:37 دقيقة يشد باريس سان جيرمان الرحال لملاقاة رين في مباراة يعتبر الفوز فيها ضروريا لنادي العاصمة من أجل مواصلة الصراع على لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي رين الفرنسي -آخر الفيديوهات 1:52 دقيقة السد يواجه العربي في نصف نهائي كأس أمير دولة قطر 2:37 دقيقة باريس سان جيرمان يرفع شعار الفوز أمام رين 0:56 دقيقة كاناليس يتحدث عن طموحات ريال بيتيس 2:11 دقيقة كلاسيكو حاسم بين يوفنتوس وميلان 2:53 دقيقة ريال مدريد أمام فرصة ذهبية للانفراد بصدارة الليغا 1:42 دقيقة غوارديولا يتحدّث عن ركلة الجزاء التي أهدرها أغويرو 3:59 دقيقة ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات 1:43 دقيقة شاهد فرحة لاعبي إنتر عقب إحرازهم لقب الدوري 0:27 دقيقة بوتشيتينو: "تمديد عقد نيمار أمر يعكس طموح الفريق" 2:19 دقيقة ماذا قال نيمار بعد تمديد عقده مع باريس سان جيرمان؟