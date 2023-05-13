ورفع النادي الباريسي رصيده إلى 81 نقطة بفارق 6 نقاط عن لونس الثاني، و11 نقطة عن مرسيليا الثالث الذي يستقبل أنجيه الأحد. في المقابل توقف رصيد أجاكسيو عند 23 نقطة في المركز 18 وسقط رسمياً لدوري الدرجة الثانية.

وتناوب على تسجيل أهداف باريس سان جيرمان كل من الإسباني فابيان رويز (22) والمغربي أشرف حكيمي (33) وكيليان مبابي (47 و54) ومحمد يوسف (73) بالخطأ في مرمى فريقه.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد أن تسبب تدخل على ميسي في شجار تلقى حكيمي، الذي طُرد ضد لوريان قبل أسبوعين، البطاقة الحمراء المباشرة بعد مشاجرة مع توما مانغاني الذي طرد بدوره.

