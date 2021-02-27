وعوض سان جرمان بالتالي خسارته المفاجئة على أرضه أمام موناكو صفر-2 في الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً.

واستمر غياب البرازيلي نيمار الذي عاود تمارينه الفردية خلال الأسبوع الحالي بعد اصابته في العضلة المقربة الطويلة في 10 من الشهر الحالي. كما غاب عن اللقاء المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ومواطنه الجناح أنخل دي ماريا وصانع الألعاب الإيطالي ماركو فيراتي.

ومرر كيليان مبابي كرة أمامية على الجهة اليسرى باتجاه ديالو ومنه إلى الإيطالي مويز كين الذي تخطى المدافع جوناثان بانزو بتمويه بجسده قبل أن يسدد داخل الشباك (6).

والهدف هو الحادي عشر في الدوري المحلي لمويز .

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق العاصمة الفرنسية إثر لمسة يد من بيرسان سيلينا داخل المنطقة فانبرى لها بنجاح مبابي (32).

وأضاف الألماني يوليان دراكسلر هدفاً ثالثاً لسان جيرمان لكن الحكم لم يحتسبه لأن مبابي صاحب التمريرة الحاسمة كان في وضع تسلل (35).

وفي مطلع الشوط الثاني عزز مبابي تقدم فريقه إثر تمريرة من البرازيلي رافينيا ليتابعها بيسراه داخل الشباك (51) ليعزز صدارته لترتيب الهدافين مع 18 هدفًا هذا الموسم.

وألغى الحكم هدفاً جديداً لدراكسلر المتسلل في الدقيقة 74، قبل أن يختتم لاعب الوسط الدفاعي البرتغالي دانيلو بيريرا مهرجان الأهداف بكرة رأسية مستغلاً ركلة ركنية رفعها دراكسلر (82).





