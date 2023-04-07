فريق العاصمة الفرنسية سيكون مطالباً باستعادة عافيته والعودة عليه الرجوع إلى سكّة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين على أرضه، معوّلا في ذلك على تـَرسانة نجومه.

هذا وأكّد المدرّب كريستوف غالتيه أنّ فريقـَه لايريد التفريط في نقاط المواجهة ضدّ نيس مع أمل ِ الظهور بشكل جيّد ومقنع في هذا اللّقاء، وهو الشيئ الذي يريد كل مكونات الفريق تغييره بالبحث عن الانتصار الثاني والعشرين في الدوري هذا الموسم وضخ ثلاث نقاط إلى رصيده في الصدارة معتمداً في ذلك على ترسانته البشرية التي تضم مجموعة من النجوم على أمل استعادة إيقاع اللعب المطلوب وهو الشيئ الذي أكده مدرب الفريق كريستوف غالتييه.

مواجهة نيس وباريس سان جيرمان موعدك معها سيكون في تمام الساعة 22:00 السبت بتوقيت مكة المكرمة وستبث عبر قناة beIN SPORTS 2.

