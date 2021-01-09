وبعد أن استهل مشواره مع فريق العاصمة إثر تعيينه مدربًا خلفًا للألماني توماس توخل مطلع العام بتعادل مع سانت إتيان 1-1 الأربعاء، حقق بوكيتينو على معلب "بارك دي برانس" فوزه الاول مع الفريق الذي دافع عن الوانه لاعبا بين عامي 2001 و2003.

ورفع ليون رصيده الى 40 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن كل من سان جيرمان الثاني وليل الثالث بعد أن عاد الأخير الى سكة الانتصارات من بوابة نيم بهدف نظيف بعد سقوطه أمام انجيه في المرحلة السابقة.

ويدين سان جيرمان بالفوز للإيطالي مويس كين (16)، الأرجنتيني ماورو إيكاردي العائد من الإصابة (81) والبديل الاسباني بابو سارابيا (83).

واستمر غياب النجم البرازيلي نيمار عن وصيف بطل أوروبا لعدم تعافيه من إصابة في كاحله تعرض لها الشهر الماضي ضد ليون، اضافة لقطب الدفاع بريسنل كيمبيبي والظهير الأيمن الإيطالي أليساندرو فلورنتسي ولاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس.

وهدد بريست باكرًا عندما أجبر فرانك أونورا الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لإبعاد تسديدته القوية (6).

وافتتح سان جيرمان التسجيل بعدما رفع الأرجنتيني أنخل دي ماريا الكرة من ركنية تابعها البرازيلي ماركينيوس رأسية ارتطمت بالقائم لترتد امام كين المتواجد على خط المرمى تابعها سهلة في الشباك (16) مسجلاً هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم في 13 مباراة خاضها.

ومن ركنية مماثلة كاد ماركينيوس أن يضاعف النتيجة إلا أن الحارس غوتييه لارسونور أبعد كرته عن الخط (26).

وحاول بريست إدراك التعادل قبل الاستراحة من ركلة حرة لرومان فافر أبعدها نافاس الى ركنية (42)، ثم واصل الكوستاريكي تألقه في الشوط الثاني وتصدى لكرة أخرى من أونورا إثر هجمة مرتدة (53)، قبل ان تمر تسديدة فافر بجانب القائم (58).

وشهدت الدقيقة 65 دخول إيكاردي للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر بعد تعافيه من إصابة ولم يتأخر لوضع بصمته في المباراة.

تصدى لارسونور المتألق لتسديدتين لكل من كيليان مبابي (67) وايكاردي (78)، قبل أن يضاعف الأخير تقدم فريقه بعد توغل رائع لمبابي عن الجهة اليمنى مراوغًا ثلاثة لاعبين قبل ان يمرر كرة خالصة الى الدولي الارجنتيني (81).

وسجل بطل فرنسا في المواسم الثلاثة الأخيرة الهدف الثالث بعدما وصلت الكرة الى ايكاردي مررها بكعب قدمه خلفية الى سارابيا الذي دخل بديلا في الدقيقة 56 اثر إصابة السنغالي ايدريسا غي، سددها رائعة بيسراه من خارج المنطقة على يمين الحارس (83).

وستكون الفرصة متاحة أمام بوتشيتينو للصعود إلى منصة التتويج بعد أيام فقط على توليه المهمة، إذ يلتقي سان جيرمان الاربعاء مع غريمه مرسيليا على كأس الأبطال الموازية للكأس السوبر المحلية.

ليون يفلت من الخسارة

أفلت ليون من الخسارة الثانية هذا الموسم في الدوري بعدما عوّض تأخره بهدفين أمام رين الى تعادل متأخر 2-2 ليحتفظ بالصدارة.

وتقدم أصحاب الأرض عن طريق كليمان غرونييه (20) وبنجامان بوريجو (55)، قبل أن يعود ليون عبر الهولندي ممفيس ديباي (79) والبلجيكي جايسون دوناييه (82).

وكان ليون فاز بنتيجة 3-2 في المرحلة السابقة على لنس في مباراة سجل خلالها ديباي هدفين.

ولا تزال الفرصة قائمة أمام ديباي للانضمام إلى برشلونة الاسباني قبل اقفال باب الانتقالات الشتوية نهاية الشهر الجاري.

وحقق ليل فوزًا صعبًا بهدف نظيف على مضيفه نيم أحرزه التركي بوراك يلماز (29) .

وواصل موناكو نتائجه الجيدة حيث حقق فوزه الثاني تواليًا على حساب ضيفه انجيه بثلاثية نظيفة ليبقى من دون هزيمة للمباراة الرابعة تواليًا.

ورفع فريق الامارة رصيده الى 33 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن رين الخامس.

وتعادل ميتز مع نيس 1-1، ومونبيليه مع نانت بنفس النتيجة فيما فاز بوردو على 2-1 على لوريان.

وعاد ستراسبورغ بالفوز 1-0 من أرض لانس، فيما انتهت مواجهة مرسيليا ومستضيفه ديجون بدون أهداف.

يذكر أن مرسيليا يحتل المرتبة السادسة برصيد 32 نقطة.

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