واستعاد سان جيرمان الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 22 نقطة فيما تجمد رصيد ليون عند 13 نقطة في المركز السادس.

وجاءت الانطلاقة سريعة ومباغتة من قبل باريس سان جيرمان الذي افتتح التسجيل سريعاً بهدف رائع أحرزه ليونيل ميسي في الدقيقة الخامس بعد أن سدد بيسراه مباشرة الكرة التي جاءته إثر تمريرة حاسمة من نيمار.

أحداث المباراة

على ملعب "غروباما ستاديوم"، دفع مدرب ليون الهولندي بيتر بوس بمهاجمه موسى ديمبيليه أساسياً لأول مرة هذا الموسم إلى جانب ألكسندر لاكازيت على ملعب غروباما ستاديوم.

ويعتبر ديمبيليه أفضل هداف في ليون خلال عام 2022 مع 19 هدفاً في رصيده، إلاّ انه بات يكتفي بدور البديل مع عودة لاكازيت إلى ناديه السابق قادماً من أرسنال الانكليزي حيث نجح في تسجيل 4 أهداف منذ بداية الموسم.

في المقابل، زج كريستوف غالتييه مدرب سان جيرمان بثلاثي "الرعب" ميسي والبرازيلي نيمار وكيليان مبابي. وفي ظل غياب بيرنل كيمبيمبي للاصابة تألف الدفاع الثلاثي من البرتغالي دانيلو بيريرا والبرازيلي ماركينيوس والإسباني سيرخيو راموس أمام الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

وأوقف سان جيرمان سلسلة من 8 انتصارات توالياً لليون في مبارياته الأخيرة على أرضه، ليحقق انتصاره السادس توالياً في نفس عدد المباريات خارج أرضه هذا الموسم.

أنهى نادي العاصمة الشوط الأوّل متقدماً بهدف ميسي بعد هجمة رائعة من الجهة اليسرى حيث وصلت الكرة إلى نيمار الذي توغل في دفاع ليون ومرر كرته الحاسمة السابعة هذا الموسم إلى ميسي في وسط المنطقة، ليسدد الأخير بقدمه اليسرى كرة متقنة على يمين الحارس البرتغالي أنتوني لوبيش (5)، في رابع أهداف الأسطورة الأرجنتينية في 8 مباريات في "ليغ1".

مع بداية الشوط الثاني، كاد ميسي يضيف الثاني بعد تمريرة من البرتغالي نونو منديش، إلا أن مراوغة الأرجنتيني لمدافعين وتسديدته وجدت رأس المدافع الشاب كاستيلو لوكيبا (19 عاماً) المتربص عند خط المرمى لينقذ فريقه من هدف محقق (47).

ومع تغييرات غالتييه في الوسط باخراج الاسباني فابيان رويس والإيطالي ماركو فيراتي وادخال البرتغالي فيتينيا ونوردي موكييلي تباعاً، تابع سان جيرمان ضغوطه وتحصل على فرصة بعد مجهود من منديش وتسديدة ضعيفة من نيمار صدها لوبيش بسهولة (72)، قبل أن يعود الأخير للتعملق مرتين أمام ميسي بداية بتصديه لتسديدة زاحفة (84) وثم لركلة حرة رائعة تابعها المدافع المخضرم راموس في الشباك إلا انه كان متسللاً (90+1).