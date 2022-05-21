وبذلك احتفل الفريق الباريسي بلقب "الليغ 1" بأفضل طريقة ممكنة مطلقاً العنان للاحتفالات باللقب العاشر في تاريخه على مستوى المسابقة المحلية.

ورفع فريق العاصمة الفرنسية رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الترتيب العام للدوري الفرنسي.

في المقابل هبط ميتز، الذي تجمّد رصيده عند 31 نقطة في المرتبة 19، رسميًا إلى الدرجة الثانية.

وتناوب على تسجيل أهداف سان جيرمان كل من كيليان مبابي (25 و28 و50) والبرازيلي نيمار (32) والأرجنتيني آنخل دي ماريا (67).

وشهدت المواجهة العديد من الأحداث الهامة أبرزها الإعلان عن تمديد عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان حتّى عام 2025 وتكريم الأرجنتيني آنخل دي ماريا الذي سيغادر صفوف الفريق الفرنسي بعد 7 مواسم من قدومه إلى باريس بالإضافة إلى توقيع النجم البرازيلي نيمار لهدفه رقم 100 مع الباريسيين في كل المسابقات.

يذكر أنّ ميتز أنهى اللقاء منقوصاَ من خدمات المالي بوبكر تراوري الذي أقصي من الميدان في الدقيقة 58 لجمعه بطاقتين صفراوين.