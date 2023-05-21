وتجاوز باريس سان جيرمان مضيفه أوكسير 2-1 اليوم الأحد ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان كيليان مبابي نجم المواجهة دون منازع بتسجيله ثنائية فريقه (6 و8) ليرفع رصيده إلى 28 هدفاً في صدارة هدافي المسابقة.

وجاء الهدف الثاني لمبابي بتمريرة حاسمة من الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي رفع رصيده إلى 300 تمريرة حاسمة في مسيرته مع الأندية كما أصبح أول لاعب يسجل ويصنع 20 هدفاً على الأقل في جميع المسابقات بين اللاعبين الناشطين بالدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم.

وسجّل المالي سينايوكو هدف تذليل الفارق في الشوط الثاني (51).

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 84 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط عن وصيفه لونس مع بقاء مرحلتين على النهاية.

وبات تتويج باريس سان جيرمان باللقب مسألة وقت منطقياً حيث سيواجه ستراسبورغ في المرحلة المقبلة.

وتجمد رصيد أوكسير عند 34 نقطة في المركز السادس عشر.