وسجل الألماني يوليان دراكسلر (22) والإيطالي مويز كين (76) هدفي باريس سان جيرمان، والبرتغالي روني لوبيش (50) هدف نيس.

وشهدت تشكيلة باريس سان جيرمان غياب كل من البرازيلي نيمار والأرجنتيني أنخل دي ماريا والإيطالي ماركو فيراتي بسبب الإصابة، حيث اضطر مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو إلى إشراك دراكسلر وكين أساسيين في خط الهجوم إلى جانب مواطنه ماورو إيكاردي والنجم كيليان مبابي الذي لم يكن موفقاً في المباراة.

وأنجز باريس سان جيرمان المهمة المحلية على أكمل وجه، قبل رحلته إلى إسبانيا لمواجهة برشلونة في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وجمع الفريق الباريسي 54 نقطة من 17 انتصاراً و3 تعادلات و5 هزائم في المقابل مني نيس بخسارته الحادية عشرة هذا الموسم.

ونجح باريس سان جيرمان في افتتاح التسجيل عندما مرر الألماني ثيلو كيهرر كرة عرضية أمام المرمى تابعها إيكاردي بيسراه فارتدت من القائم الأيمن وتهيأت أمام دراكسلر فتابعها بيمناه داخل المرمى (22).

وأهدر مبابي فرصة ذهبية للتعزيز عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من الأرجنتيني لياندرو باريديس خلف الدفاع وأمام الحارس الأرجنتيني والتر بينيتيس لكنه سددها ضعيفة بين يدي الأخير (39).

وأتيحت للجزائري الأصل أمين غويري فرصة إدراك التعادل عندما تلقى كرة عرضية من أليكسيس كلود موريس سددها فوق العارضة (41).

ونجح نيس في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني عبر مهاجمه البرتغالي روني لوبيش بتسديدة قوية بيمناه داخل مرمى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (50).

وانتظر فريق العاصمة الدقيقة 76 لتسجيل هدف الفوز عبر كين بضربة رأسية إثر تمريرة من مسافة قريبة لإيكاردي تابعها داخل المرمى الخالي (76).





