باريس سان جيرمان يبحث عن الفوز أمام ستراسبورغ December 28, 2022 09:28 3:02 دقيقة بعد توقف الدوري الفرنسي بسبب كأس العالم يستقبل باريس سان جيرمان منافسه ستراسبورغ في مباراةٍ تبدو على الورق في صالحه رغم غياب ليو ميسي بطلِ العالم مع الأرجنتين. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان ستراسبورغ -آخر الفيديوهات 1:47 دقيقة هييرو: النسخة الأخيرة من المونديال لا تقارن بغيرها 3:07 دقيقة تخوّف في يوفنتوس خلال الاجتماع السنوي 0:45 دقيقة ديلي ميل تسلط الضوء على رحيل جونيور إلى ريال مدريد 1:45 دقيقة برايثوايت يصف مواجهة برشلونة بالأمر الاستثنائي 0:41 دقيقة اليابان تكافئ مدرب المنتخب مورياسو بتمديد عقده 0:52 دقيقة المغرب يهدد بعدم المشاركة ببطولة إفريقيا للمحليين 3:02 دقيقة باريس سان جيرمان يبحث عن الفوز أمام ستراسبورغ 3:29 دقيقة مباراة بطموحات مختلفة بين مانشستر سيتي وليدز 5:13 دقيقة يونايتد يواصل نتائجه الإيجابية ويهزم نوتينغهام 3:41 دقيقة تشلسي يستعيد ذاكرة الانتصارات ويهزم بورنموث