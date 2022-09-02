وسيحاول فريق العاصمة الفرنسية مواصلة نتائجه الإيجابية مستغلاً ترسانته البشرية التي تضم مجموعة من النجوم من أجل تحقيق فوزه الخامس في الدوري هذا الموسم عندما يواجه مضيفه نانت الذي حقق انتصاراً واحداً من أصل خمس مباريات، والذي سيعمل على خلق المتاعب للفريق الباريسي.

