باريس سان جيرمان يبحث عن الفوز بغياب مبابي من قبل beIN SPORTS August 6, 2022 11:09 3:20 دقيقة ينتقل حامل اللقب باريس سان جيرمان إلى كليرمون فيران في مستهل حملة الدفاع عن لقبه في أولى جولات الدوري الفرنسي، وذلك بحضور معظم نجومه الذين حققوا لقبَ كأس الأبطال قبل نحو أسبوع أمام نانت. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 2:11 دقيقة كلوب: "ليفربول فاز بنقطة" 4:30 دقيقة محمد صلاح ينقذ ليفربول من الخسارة أمام فولهام 3:03 دقيقة تفاؤل تركي بعد منح الفرصة للمدربين الشباب 0:55 دقيقة ناغلسمان سعيد بالطاقة الإيجابية التي امتلكها بايرن 0:45 دقيقة فييرا محبط بسبب فشل كريستال بالاس في التسجيل 1:01 دقيقة أرتيتا يشيد بأرسنال بعد تجاوز كريستال بالاس 3:20 دقيقة باريس سان جيرمان يبحث عن الفوز بغياب مبابي 0:42 دقيقة الجزائري بن حمودة يمنح العرب أول فضية 0:43 دقيقة روبليف يصعد إلى ربع نهائي بطولة واشنطن 2:58 دقيقة أرسنال يفتتح موسمه بالفوز على كريستال بالاس