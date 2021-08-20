باريس سان جيرمان من أجل مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية عند مواجهة بريست من قبل beIN SPORTS August 20, 2021 10:08 6:41 دقيقة ينزل باريس سان جيرمان ضيفاً على بريست وعينه على تحقيق العلامة الكاملة في افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 1:02 دقيقة تسيتسيباس يطيح بالإيطالي سونيغو من بطولة سينسيناتي 1:06 دقيقة مراسم إيقاد شعلة دورة الألعاب البارالمبية 0:44 دقيقة ريال مدريد يمدد عقد كريم بنزيمة حتى عام 2023 0:44 دقيقة نقل مباراة الصين واليابان إلى الدوحة 0:37 دقيقة نادال يعلن نهاية موسمه بسبب الإصابة 0:36 دقيقة أرسنال يعلن عن تعاقده مع أوديغارد 0:33 دقيقة أنس جابر تغادر بطولة سينسيناتي 2:22 دقيقة الأردن تهيمن على نتائج البطولة العربية في عمان 6:41 دقيقة باريس سان جيرمان من أجل تحقيق العلامة الكاملة 0:49 دقيقة برشلونة يزيح فلومنينسي ويبلغ نصف النهائي