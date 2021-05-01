باريس سان جيرمان من أجل حصد العلامة الكاملة من قبل beIN SPORTS May 1, 2021 10:48 3:10 دقيقة سيحاول باريس سان جيرمان تحقيق الفوز أمام نادي لونس وذلك في إطار السباق المحموم على لقب الدوري الفرنسي هذا الموسم وفي "بروفة" أخيرة قبل مواجهة مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي نيمار كيليان مبابي -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة كونتي: "الرسالة وصلت بشكل واضح" 0:40 دقيقة تعرّف على قصة بيع حذاء ليونيل ميسي 3:12 دقيقة مباراة ريال مدريد وأوساسونا – التغطية الخاصة 1:22 دقيقة أتلتيكو مدريد للحفاظ على الريادة 3:10 دقيقة باريس سان جيرمان من أجل حصد العلامة الكاملة 2:38 دقيقة ليل للحفاظ على الصدارة من بوابة نيس 1:31 دقيقة ريشارليسون: "سعيد باللعب في البريمييرليغ" 0:46 دقيقة توخيل قلق بشأن روديغر وكوفاتشيتش 3:08 دقيقة ليستر يكتفي بالتعادل أمام ساوثمبتون 0:45 دقيقة إيقاف كومان لمباراتين بعد طرده أمام غرناطة