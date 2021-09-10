باريس سان جيرمان من أجل الفوز الخامس توالياً في الـ"ليغ 1" من قبل beIN SPORTS September 10, 2021 22:34 2:49 دقيقة يستضيف باريس سان جيرمان السبت في الجولة الخامسة فريق كليرمون، مفاجأة َبدايةِ هذا الموسم، من أجل تحقيق الفوز الخامس توالياً في الـ"ليغ 1" هذا الموسم. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي كليرمون -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة لقب زوجي بطولة أميركا من نصيب رام وساليسبوري 1:15 دقيقة سانتو يتحدث وضعية لاعبيه 0:58 دقيقة يورغن كلوب مستاء 1:09 دقيقة غوارديولا لا يعلم مصير جيزوس وإيديرسون 2:49 دقيقة باريس سان جيرمان من أجل الفوز الخامس توالياً 0:38 دقيقة رئيس نادي نيس: "الفريق لن يستأنف قرار الرابطة" 0:35 دقيقة الجزائري ديلور متحفز للالتحاق بفريقه الجديد 0:44 دقيقة كيليان مبابي يشارك في تدريبات باريس سان جيرمان 0:26 دقيقة أحمد الفهد الصباح يقرر التنحي عن منصبه مؤقتاً 0:38 دقيقة ليل ينشد الانتصار من بوابة لوريان