وكشف نادي العاصمة الفرنسية في بيان طبي بأن المهاجم البالغ من العمر 20 عاما "سيعاود التدريب التدريجي الأسبوع المقبل".

وأصيب الدولي الفرنسي مبابي بطل العالم ضد تولوز في الدوري المحلي، وذلك للمرة الأولى منذ ظهوره إلى الأضواء عام 2017، وقُدرت فترة غيابه بأربعة أسابيع.

أما زميله في خط الهجوم الأوروغوياني إدينسون كافاني فقد عاود "تمارينه التدريجية" بحسب البيان الطبي للنادي ويحوم الشك حول مشاركته ضد ستراسبورغ في الدوري المحلي السبت لكنه يستطيع خوض المباراة ضد ريال مدريد التي سيغيب عنها النجم البرازيلي نيمار الموقوف.

