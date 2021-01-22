باريس سان جيرمان للحفاظ على صدارة الـ"ليغ1" من قبل beIN SPORTS January 22, 2021 11:08 3:28 دقيقة يسعى باريس سان جيرمان للحفاظ على الصدارة عند مواجهة ضيفه مونبلييه في الجولة 21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان مونبلييه -آخر الفيديوهات 3:52 دقيقة أتلتيكو يحقق فوزه السادس توالياً ويبتعد بالصدارة 3:41 دقيقة معاناة ليفربول تتواصل بالسقوط أمام بيرنلي 2:00 دقيقة المنتخب المغربي يعدّ العدّة لمواجهة رواندا 0:27 دقيقة فالنسيا يسقط في فخ التعادل 0:43 دقيقة باريديس ينفي شائعات رحيله عن باريس سان جيرمان 0:30 دقيقة كريستال بالاس يضمّ الفرنسي "ماتيتا" إلى صفوفه 3:41 دقيقة ليبيا تفرّط في الفوز أمام الكونغو الديمقراطية 0:30 دقيقة تأجيل المباريات الثلاث المقبلة لغريزليز 0:54 دقيقة لوغريت يعتزم الترشّح لولاية رابعة ! 2:04 دقيقة هل ينجو ماندزوكيتش من لعنة الرقم 9 في ميلان ؟