باريس سان جيرمان لاستعادة الثقة أمام ليل February 19, 2023 08:47 2:34 دقيقة في مواجهته لفريقِ ليل، سيسعى باريس سان جرمان لتدارك عثراته الثلاث المتتالية مؤخراً وذلك في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي، الفوز سيمنح لاعبي الفريقِ الباريسي دعماً معنوياً قد يمكنهم من خطف التأهل الأوروبي. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 8:57 دقيقة جارديم يشيد بتنظيم قطر ويؤكد صعوبة مواجهة الهلال 12:23 دقيقة دياز يشدد على صعوبة المواجهة أمام شباب الأهلي دبي 10:42 دقيقة أوزونيديس يثق بقدرات لاعبي الفيصلي 15:54 دقيقة نكونام: "حللنا الفريق المنافس" 1:27 دقيقة غيندوزي: " المباريات أصبحت أشدَّ ضراوة" 3:13 دقيقة مانشستر يونايتد يبحث عن مواصلة نتائجه الإيجابية 0:49 دقيقة الشباب يتابع استعداداته في الدوحة لمواجهة ناساف 0:29 دقيقة وصول بعثة شباب الأهلي دبي إلى قطر لمواجهة الهلال 2:59 دقيقة مباراة بحسابات مختلفة بين الأخضر واتحاد الجزائر 2:48 دقيقة لقاء قوي بطابع آسيوي بين الدحيل والريان