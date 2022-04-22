باريس سان جيرمان على بُعد نقطة من لقبه العاشر من قبل AFP April 22, 2022 13:44 2:52 دقيقة ستكون الفرصة قائمة أمام باريس سان جيرمان لحسم لقبه العاشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم في عطلة نهاية الأسبوع، حيث سيكون بحاجة إلى التعادل فقط على أرضه مع لانس. باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي كيليان مبابي -آخر الفيديوهات 1:39 دقيقة بنفيكا وسالزبورغ في نهائي الدوري الأوروبي للشباب 0:28 دقيقة مباراة بآمال مختلفة بين الهلال والشارقة 0:52 دقيقة الفيصلي يبحث عن تأمين صدارته من بوابة الوحدات 2:23 دقيقة الوداد لتأكيد أحقيته وشباب بلوزداد للتعويض 5:09 دقيقة الأهلي يتعادل مع الرجاء ويتأهل إلى نصف النهائي 2:43 دقيقة فولاد خوزستان يفوز على الغرافة 4:53 دقيقة فوز كاسح للشباب على مومباي سيتي 3:50 دقيقة وفاق سطيف يتغلّب على الترجي ويصعد إلى نصف النهائي 5:58 دقيقة الدحيل يهزم التعاون ويبلغ ثمن نهائي "أبطال آسيا" 0:58 دقيقة برشلونة على أعتاب نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات