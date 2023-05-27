باريس سان جيرمان على بعد خطوة من لقب تاريخي May 27, 2023 09:34 2:42 دقيقة ينتقل باريس سان جيرمان إلى الألزاس لمواجهة مضيفه ستراسبورغ بطموح تحقيق اللقب رسمياً وحصد النقطة التي تنقصه لتحطيم الرقم القياسي في عدد التتويجات بدرع الليغ 1. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي كيليان مبابي -آخر الفيديوهات 1:04 دقيقة غوارديولا متشائم بشأن توقف العنصرية في إسبانيا 0:57 دقيقة بودريقة يعود برئاسة نادي الرجاء 2:42 دقيقة باريس سان جيرمان على بعد خطوة من لقب تاريخي 2:06 دقيقة بايرن ميونيخ يتمسك بحظوظه الضئيلة في الفوز باللقب 1:56 دقيقة بوروسيا دورتموند لا يريد إهدار فرصة تتويجه باللقب 0:55 دقيقة توخيل: "بايرن ميونيخ سيقاتل حتى النهاية" 2:36 دقيقة أميركا تحسم الصدارة والإكوادور تكتسح فيجي 0:41 دقيقة قمّة مرتقبة بين إشبيلية وريال مدريد 0:45 دقيقة الركراكي يكشف عن لائحة المغرب لتصفيات "كان 2023" 0:34 دقيقة فينورد يمدّد عقد مدرّبه آرني سلوت حتّى عام 2026