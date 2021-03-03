باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على بوردو من قبل beIN SPORTS March 3, 2021 10:41 3:24 دقيقة ينزل باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على بوردو اليوم الأربعاء في الجولة 28 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي بوردو -آخر الفيديوهات 2:10 دقيقة ميلان من أجل مواصلة مطاردة جاره إنتر 3:24 دقيقة باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على بوردو 1:46 دقيقة محرز: قدمنا مباراة مميزة وفزنا رغم صعوبتها 4:34 دقيقة يوفنتوس يعزز موقعه في المركز الثالث 5:45 دقيقة مانشستر سيتي يواصل انتصاراته المدوية 0:29 دقيقة رقم قياسي جديد لرونالدو! 0:45 دقيقة كومان يمتنع عن الإدلاء برأيه بشأن قضية بارتوميو 0:25 دقيقة بيغولا تلتحق بركب المتأهلات إلى الدور الثاني 0:32 دقيقة كرامر مدرباً جديداً لفريق أرمينيا بيليفيلد 0:25 دقيقة الأميركية كيز تمضي قدماً في بطولة قطر توتال