باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على رينس من قبل beIN SPORTS September 27, 2020 12:34 2:45 دقيقة يسعى باريس سان جيرمان لتأكيدِ صَحوَته الأخيرة عندما يُلاقي مُضيفَه رانس في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي رينس -آخر الفيديوهات 3:26 دقيقة رولان غاروس وسط إجراءات صحية مشددة 0:36 دقيقة سفيتولينا تتوج بلقب دورة ستراسبورغ 2:45 دقيقة باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على رينس 3:01 دقيقة قمة سعودية خالصة بين النصر والتعاون 2:13 دقيقة السد في مهمة بلوغ ربع النهائي من بوابة برسيبوليس 3:34 دقيقة مرسيليا يتعثر مجدداً ويهرب بنقطة 1:02 دقيقة راموس يشرح أسباب ما حدث مع ريال مدريد 4:47 دقيقة إنتر يقلب الطاولة على فيورنتينا في ظهوره الأول 5:54 دقيقة تقنية الفيديو تخرج ريال مدريد من عنق الزجاجة 0:42 دقيقة أتالانتا يهزم تورينو