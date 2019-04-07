وسجل كل من الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ (13) والألماني تيلو كيرير (82) ثنائية الفريق الباريسي في المقابل أحرز نونو دا كوستا، من الرأس الأخضر، (26) وأنتوني غونسالفيس (38) هدفي ستراسبورغ.

وبعد تعادل رينس مع ليل، الوصيف برصيد 61 نقطة، أهدر الفريق الباريسي فرصة تحقيق الفوز وحسم مسألة احراز لقب الـ"ليغ1".

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري برصيد 81 نقطة.



تفاصيل وأهداف المباراة

نهاية المباراة بين باريس سان جيرمان وستراسبورغ بالتعادل 2-2.

82: الألماني تيلو كيرير يدرك التعادل من رأسية متقنة (2-2)

70: حركة فنية رائعة من البرازيلي داني ألفيش لكن العارضة تحرم الفريق الباريسي من ادراك التعادل

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ستراسبورغ على باريس سان جيرمان 2-1.

38: أنتوني غونسالفيس يسجل هدفاً مميزاً في شباك الفريق الباريسي، ستراسبورغ يتقدم في النتيجة 2-1

28: هدف يضيع بطريقة غريبة على باريس سان جيرمان

26: دا كوستا يدرك التعادل للفريق القادم من الألزاس

13: الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ يسجل الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان

بداية المباراة في ملعب حديقة الأمراء

التشكيلة الأساسية للفريقين:

باريس سان جيرمان





ستراسبورغ