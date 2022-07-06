انطلاق تحضيرات باريس سان جيرمان للموسم الجديد من قبل beIN SPORTS July 6, 2022 16:42 1:49 دقيقة شهدت الحصة التدريبية الأولى لمدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه حضور معظم لاعبي الفريق بعد انتهاء إجازتهم الصيفية. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 2:39 دقيقة اتفاقيات إعلامية جديدة مع جولة باريس برميير بادل 1:49 دقيقة انطلاق تحضيرات باريس سان جيرمان للموسم الجديد 3:30 دقيقة تحديات كبيرة تنتظر غالتييه مع باريس سان جيرمان 1:09 دقيقة إنفانتينو يشيد باستضافة قطر لكأس العالم 2:22 دقيقة بطولة أوروبا للسيدات تتأهب للانطلاق 0:33 دقيقة ديربي الوداد والرجاء بدون حضور جماهيري 1:41 دقيقة إنترناسيونال يتقدم بقوة في كوبا سود أميريكانا 0:26 دقيقة برشلونة سيواجه بوماس المكسيكي في كأس جوان غامبر 0:31 دقيقة فالنسيا يخوض أول حصة تدريبية تحت إشراف غاتوزو 1:32 دقيقة كورينثيانس يصعد إلى ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس