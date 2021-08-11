انتقال ميسي إلى سان جيرمان ... حديث الساعة من قبل beIN SPORTS August 11, 2021 14:49 2:11 دقيقة سيطر انتقال ليو ميسي إلى باريس سان جيرمان على الصفحات الأولى لأبرز الصحف في أوروبا والعالم. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة بيريث ينفي أي صلة بمغادرة ميسي لبرشلونة 2:11 دقيقة انتقال ميسي إلى سان جيرمان ... حديث الساعة 3:22 دقيقة ميسي يتحدث عن أهدافه مع باريس سان جيرمان 0:34 دقيقة أعداد غفيرة تتطلع لاقتناء قميص ميسي الباريسي 7:54 دقيقة ناصر غانم الخليفي: إنه يومٌ تاريخي 2:28 دقيقة أجواء جنونية خارج ملعب حديقة الأمراء 3:04 دقيقة باريس سان جيرمان يقدم النجم ليونيل ميسي 2:14 دقيقة صفقة القرن: ميسي إلى باريس سان جيرمان 2:36 دقيقة الفرحة تعم أوساط المشجعين بقدوم ميسي 0:42 دقيقة الخليفي: "فخورون بالترحيب بميسي وعائلته في باريس"