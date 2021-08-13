النجم ميسي يواصل الاستعداد للعودة إلى الملاعب مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS August 13, 2021 19:39 2:24 دقيقة لليوم الثاني توالياً، خاضَ النجمُ الأرجنتينيّ ليونيل ميسّي لاعبُ باريس سان جيرمان حصةً تدريبيةً مع فريقه الجديد استعداداً لقادم المواجهات في الدوري الفرنسي. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة تسيتسيباس أول المتأهلين إلى نصف نهائي 0:46 دقيقة أنشيلوتي: "هدف الفريق هو التتويج بلقب الليغا" 3:08 دقيقة استقبال شعبي ورسمي لفريال أشرف وأحمد الجندي 1:13 دقيقة المغربي مهدي بن عطية في لقاء حصري مع beIN SPORTS 1:46 دقيقة الفيفا يحتفي بانتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان 2:24 دقيقة ميسي يواصل الاستعداد للعودة إلى الملاعب 1:11 دقيقة بينيتيز متحمس لعودة الجماهير 1:32 دقيقة غوارديولا يشدد على صعوبة موسم الـ"بريميرليغ" 0:51 دقيقة بوتشيتينو يشيد بميسي ويشدد على أهمية المجموعة 0:47 دقيقة كونميبول يعتمد المواعيد النهائية لتصفيات المونديال