النادي الباريسي يحل بالعاصمة الفرنسية بعد اختتام جولته الصيفية باليابان من قبل beIN SPORTS July 27, 2022 12:30 3:00 دقيقة بعد أن اختتم جولتَه الصيفية في اليابان، عاد فريق باريس سان جيرمان إلى العاصمة الفرنسية بالكثير من الذكريات والمشاعر الطيبة، كما أنه عاد راضياً أيضاً عن تحضيراته هناك لموسمه الجديد. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان اليابان -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة وست هام يضم سكاماكا قادماً من ساسوولو 3:00 دقيقة باريس سان جيرمان يعود إلى فرنسا بعد جولة اليابان 1:12 دقيقة أسباس سعيد بتمديد عقده مع سلتا فيغو 0:34 دقيقة فرنسا تواجه ألمانيا في نصف نهائي يورو السيدات 5:00 دقيقة منتخب إنكلترا يتأهل إلى نهائي بطولة أوروبا للسيدات 0:26 دقيقة إريكسن يعبر عن سعادته بالانضمام لمانشستر يونايتد 1:39 دقيقة روما يقدم نجمه الجديد باولو ديبالا 0:39 دقيقة إيقاف مدافع أتالانتا بالومينو بسبب المنشطات 0:25 دقيقة رامسي يرحل عن يوفنتوس باتفاق متبادل بين الطرفين 0:36 دقيقة الدنماركية سيسيليي بطلة لثالث مراحل طواف فرنسا