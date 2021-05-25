أعلن كريستوف غالتييه مدرب ليل المتوج الأحد بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم تخليه عن مهمته، وذلك في حديث لصحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية.

وقال غالتييه "لقد اتخذت قراري، أعلمت رئيس النادي أوليفييه ليتان بعدما استمعت إليه طويلاً صباح الثلاثاء بأنني سأرحل عن ليل".

وأضاف "أعتقد بأن الوقت قد حان كي أترك هذا النادي الجميل، النادي المدهش".

وتابع "قراري لم يكن مرتبطاً بالمركز الذي احتله ليل في ترتيب الدوري الفرنسي. لو حل رابعاً لكان قراري هو ذاته. أترك ليل مع إنجاز رائع، أنا في حاجة إلى تحد آخر. كل ما في الأمر أن لدي اعتقاد بأن وقتي قد انتهى هنا".

وكشف بأن أندية عدّة ترغب في الحصول على خدماته، لكنه أشار إلى أنه يهتم بثلاثة فقط منها وهي نيس وليون ونابولي الإيطالي.

ونجح غالتييه في قيادة ليل إلى التتويج بطلاً للدوري الفرنسي متقدماً بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان.

واستلم غالتييه منصبه مدرباً لليل نهاية عام 2017 عندما كان الفريق يحتل المركز الثامن عشر، قبل أن يقوده إلى التتويج بطلاً لفرنسا للمرة الرابعة في تاريخه نهاية موسم 2020-2021.