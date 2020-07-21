الكرواتي نيكو كوفاتش مدرباً جديداً لفريق موناكو من قبل beIN SPORTS July 22, 2020 00:49 0:45 دقيقة خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه مدرباً جديداً لموناكو، قال الكرواتي نيكو كوفاتش إن المفاوضات بين الطرفين تمت بسرعة كبيرة مضيفا أن هدفَه هو إعادةُ الفريق الواجهة مجدداً. نيكو كوفاتش موناكو الفرنسي -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة أزمة جديدة في الكرة العراقية 0:39 دقيقة تشيفرين لا يعتقد عودة سريعة للجماهير إلى الملاعب 0:45 دقيقة الكرواتي نيكو كوفاتش مدرباً جديداً لفريق موناكو 0:52 دقيقة نقش اسم ليفربول على لقب الدوري الإنكليزي 1:58 دقيقة ابراهيموفيتش يقود ميلان لتجاوز عقبة ساسوولو 4:05 دقيقة هدف تريزيغيه يمنح آستون فيلا نقاطاً لا تقدر 0:21 دقيقة طائرة تحلق في سماء فيلا بارك دعماً لأرتيتا 0:33 دقيقة مبابي لن يترك سان جيرمان مهما حصل 0:24 دقيقة المصري محمود تريزيغيه يزور شباك أرسنال 3:48 دقيقة الـ"سيتي" يدك شباك واتفورد برباعية نظيفة