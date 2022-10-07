الضغوط تتركّز على بوش قبل مباراة ليون وتولوز من قبل beIN SPORTS October 7, 2022 10:56 3:21 دقيقة في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي يواجه ليون ضيفه تولوز وسط ضغوط جماهيرية كبيرة مطالبة بتنحي مدرب ليون بيتر بوش بعد سلسلة النتائج السلبية في المباريات الأخيرة. تقارير إخبارية أولمبيك ليون الدوري الفرنسي بيتر بوش -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة ليكرز يتلقى خسارته الثالثة على التوالي 0:54 دقيقة الاتحاد الدولي لنقابات العمال يشيد بدولة قطر 0:36 دقيقة فيردر بريمن ينشد الفوز من بوابة هوفنهايم 0:36 دقيقة أوساسونا يستضيف فالنسيا وعينه على النقاط الثلاث 1:01 دقيقة الجماهير الأرجنتينية تعبر عن حزنها بعد قرار ميسي 0:32 دقيقة نوتينغهام فوريست يجدد تعاقده مع مدربه ستيف كوبر 0:44 دقيقة نيتو يخضع لجراحة ويغيب عن مونديال قطر 2022 1:37 دقيقة دورة طوكيو: الإصابة تُجبر كيريوس على الانسحاب 0:55 دقيقة تسيتسيباس وروبليف وجهًا لوجه في نصف النهائي 1:07 دقيقة بنزيمة يغيب عن مواجهة خيتافي