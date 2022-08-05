السعادة تغمر سيرخيو راموس من قبل beIN SPORTS August 5, 2022 20:06 1:11 دقيقة أعرب الإسباني المخضرم سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان عن سعادته بإحراز فريقه لقب كأس الأبطال بعد فوزه الكبير على نانت في المباراة التي سجل فيها هدفا، متوقعا موسما مميزا للفريق الباريسي. مقابلات سيرخيو راموس باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة دي نينو ونافارو إلى نهائي بطولة مدريد بريميير بادل 0:30 دقيقة ليفربول يفقد خدمات كوناتي أمام فولهام 1:11 دقيقة السعادة تغمر سيرخيو راموس 0:33 دقيقة روما يضمّ الهولندي فينالدوم إلى صفوفه 0:31 دقيقة ليون وأجاكسيو يفتتحان الموسم الجديد 0:40 دقيقة الإصابة تحرم ليستر سيتي من خدمات ريكاردو بيريرا 0:21 دقيقة نيوكاسل يمدد عقد إيدي هاو 1:25 دقيقة لابورتا يثمّن تعاقد برشلونة مع ليفاندوفسكي 1:21 دقيقة استقبال لافت لليفاندوفسكي والأخير يعد الجماهير 0:32 دقيقة التعادل يسيطر على مباراة ميلغار وإنترناسيونال