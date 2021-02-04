وأوضحت الرابطة في بيان لها أنه بداية من الجولة الخامسة والعشرين من الـ"ليغ1" والـ"ليغ 2" وحتى نهاية الموسم الحالي ستحظى مجموعة كانال بلوس بالحقوق التلفزيونية الحصرية الكاملة والمباشرة لمجموع مباريات دوري الدرجة الأولى الفرنسي وثمان من المباريات العشر للدرجة الثانية.

هذا ولم تتطرق الرابطة في بيانها للتفاصيل المادية للعقد، واكتفت بالإعراب عن سعادتها هي وكانال بلوس بهذا الاتفاق الذي جاء بعد فشل المزايدة الأخيرة.

وكشفت مصادر صحفية أن المبلغ المتفق عليه لم يتجاوز نسبة خمسين في المائة من قيمة حقوق البث التي كانت متوقعة هذا الموسم. وهو اتفاق قد يقابَل بارتياح كبير من طرف الأندية التي تعاني من تبعاتِ جائحة كورونا.