لجنة الانضباط في الرابطة قررت العقوبة بعد تحقيق بشأن صور تلفزيونية تظهر بصق دي ماريا على مدافع مارسيليا ألفارو غونزاليس على أن تدخل العقوبة حيز التنفيذ اعتباراً من الثلاثاء المقبل وهو ما يعني إمكانية مشاركة دي ماريا في مواجهة رانس الأحد المقبل في ختام الجولة الخامسة.

من جهة أخرى ذكرت لجنة الانضباط في الرابطة أنها ستدرس الأربعاء المقبل ملف قضية اتهام غونزاليس بتوجيه عبارات عنصرية للبرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان. وكانت قمة الكلاسيكو قد انتهت بطرد خمسة لاعبين من الفريقين أبرزهم نيمار الذي تم إيقافه مباراتين.

