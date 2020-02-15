رغم أن مشاركاته مع موناكو لم تكن كثيرة منذ قدوم المدرب الجديد روبرت مورينو، إلا أن المهاجم الدولي الجزائري إسلام سيلماني تألق بشكل ملحوظ بمساهمته بشكل فعال في حصد الفريق لنقاط مهمة، سواءٌ عن طريق التسجيل بنفسه أو صناعة الأهداف لزملائه.