ورفع مرسيليا الذي لم يخسر في الدوري المحلي منذ ما يقارب ثلاثة أشهر رصيده إلى 49 نقطة، في حين يحلّق باريس سان جيرمان الذي يستضيف ليون في لقاء قمة الأحد أيضا في الصدارة بفارق 9 نقاط عن مرسيليا.

في المقابل مني تولوز صاحب المركز الأخير بخسارته الثالثة عشرة في مبارياته الـ14، الأخيرة ليقترب أكثر وأكثر من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وللمرة الثانية تواليا كان باييت المساهم الأكبر في فوز فريقه بعد أن افتتح التسجيل له في طريقه إلى الفوز على سانت إتيان 2-صفر الأربعاء الماضي.

وجاء هدف باييت من تسديدة لولبية سكنت الزاوية البعيدة لحارس مرمى تولوز باتيست رينيه (51).

وصمد دفاع مرسيليا بعد الهدف علما بأن مرمى الفريق المتوسطي لم يتلق أي هدف منذ مطلع العام الحالي.

