وكان ليل متجها نحو الفوز تحت أنظار حوالي 23 ألف من مشجعي سانت إتيان بشكل خاص، قبل أن يُسجل أصحاب الأرض عن طريق سيدو سو هدف التعادل في الدقيقة 84.

سجّل هدف ليل، التركي بوراك يلماز (38) والذي رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى إثنين.

ويأتي تعادل ليل ليزيد من معاناة بطل فرنسا، بعد خسارته المدوّية أمام نيس الأسبوع الماضي برباعية نظيفة، وتعادل مخيّب أمام ميتز 3-3 في الجولة الأولى.

وكان ليل تُوج بلقب "ليغ 1" الموسم الماضي متفوقاً على العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان،وذلك تحت قيادة المدرب كريستوف غالتييه الذي انتقل لتدريب نيس نفسه، ليحلّ مكانه جوسيلين غوفرنيك الذي لا يحسده أحد على بدايته الصعبة مع الفريق الباحث عن إنتصاره الأول هذا الموسم بعد مرور ثلاث مراحل.

وجاء هدف التقدم للضيوف عبر يلماز إثر سلسلة تمريرات قصيرة على مشارف المنطقة قبل أن تصل الكرة إلى النجم التركي داخل المنطقة فسدّدها على يسار حارس سانت إتيان غرين (38).

حافظ ليل على تقدمه لأغلب فترات المباراة، قبل أن تأتيه الضربة القاسية قبل دقائق معدودة من نهاية اللقاء عندما تمكّن سيدو سو من إدراك التعادل، الذي جاء بطعم الخسارة بالنسبة لليل.

وجاء هدف سو من كرة رأسية قريبة إثر تمريرة عرضية من زميله أرنو نوردين (84).