بطولة فرنسا: ليون يفتتح الموسم بثلاثية ضد موناكو المنقوص عدديا

افتتح ليون الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه الجمعة 3-صفر على مضيفه موناكو وصيف بطل الموسم قبل الماضي، مستغلا النقص العددي في صفوف الأخير بعد طرد الإسباني سيسك فابريغاس في قمة مباريات المرحلة الأولى.

وافتتح ليون فصلا جديدا في تاريخه طغت عليه النكهة البرازيلية اثر تعيين لاعبه السابق جونينيو مديرا رياضيا، ومواطنه سيلفينيو مدربا، كما خسر جهود ثلاثة من ابرز لاعبيه وهم نبيل فقير (ريال بيتيس الاسباني)، فيرلان مندي (ريال مدريد الاسباني) وتانغي ندومبيلي (توتنهام هوتسبر الانكليزي).

لكنه عوض ذلك بالتعاقد مع المدافع الدنماركي يواكيم أندرسن من سمبدوريا الايطالي في صفقة قياسية في تاريخه بقيمة 30 مليون يورو، ولاعب الوسط البرازيلي تياغو منديش من مواطنه ليل مقابل 26,5 مليون يورو، في ثاني أغلى صفقة في تاريخه.

في المقابل خاض نادي الامارة باشراف مدربه القديم-الجديد البرتغالي ليوناردو جارديم الذي انقذه من الهبوط الى الدرجة الثانية في الموسم المنصرم باحتلاله للمركز السابع عشر، اللقاء في ظل غياب الروسي الكسندر غولوفين والهداف الكولومبي راداميل فالكاو للايقاف، والحارس الدولي الكرواتي دانيال سوباسيتش بسبب الاصابة.

بكر ثالث الدوري الفرنسي في الموسم المنصرم في افتتاح التسجيل بعد مرور خمس دقائق فقط على صافرة البداية، بفضل رأسية مهاجمه موسى ديمبيلي الذي استغل ركنية من زميله البوركيني برتران تراوريه ليخدع حارس موناكو بنجامين لوكونت، مسجلا الهدف الاول في الموسم الجديد، والـ 16 في 34 مباراة مع ليون.

وشهدت المباراة منعطفا مهما في الدقيقة 27 بعد خطأ من فابريغاس على مدافع ليون ليو دوبوا، فرفع حكم اللقاء رودي بوكيه البطاقة الصفراء، لكنه قرر الاستعانة بتقنية الفيديو لمساعدة الحكم (في أيه آر)، ليعود عن قراره ويرفع البطاقة الحمراء بوجه اللاعب الاسباني بعدما اظهرت الصور تعمده ارتكاب الخطأ (30).

واستغل ليون النقص العددي في صفوف صاحب الارض ليسجل بعد ستة دقائق على واقعة الطرد هدفه الثاني عن طريق المهاجم الهولندي ممفيس ديباي اثر تمريرة من الوافد الجديد منديش، فسدد كرة من 25 مترا مرت من بين قدمي الحارس لوكونت (36).

وهو الهدف الـ 35 لديباي في 89 مباراة في الدوري الفرنسي.

وامام عجز موناكو عن قلب النتيجة لصالحه، عزز ليون في الشوط الثاني تقدمه بهدف ثالث عبر لوكاس توسارت (80)، بعد تمريرة حاسمة ثانية في اللقاء من منديش.

وتستكمل مباريات المرحلة الاولى السبت، فيلعب مرسيليا مع رينس، وبريست مع تولوز، ومونبلييه مع رين حامل لقب الكأس المحلية، وديجون مع سانت اتيان، ونيس مع أميان، وأنجيه مع بوردو.

وتختتم الاحد بلقاءات وصيف البطل الموسم الماضي ليل مع نانت، وحامل اللقب باريس سان جرمان مع نيم، وستراسبورغ مع متز.