النادي الباريسي سيسعى لتعزيز الصدارة و تصحيح عثرته الأخيرة أما أنجيه متذيل الترتيب، فيبحث عن طوق للنجاة من السقوط.

شاهد مواجهة باريس سان جيرمان وأنجيه اليوم الأربعاء مباشرةً وحصريًا عبر beIN SPORTS 1 PREMIUM على الساعة 23:00 بتوقيت مكّة المكرّمة.