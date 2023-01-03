الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 17 January 3, 2023 11:28 3:00 دقيقة أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:00 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 17 0:23 دقيقة سامبدوريا يعلن ضم لامرز مهاجم إمبولي 1:01 دقيقة آرسنال يسعى للتعاقد مع لاعب مونبلييه إيلي واهي 0:22 دقيقة ليون يعلن إعارة لاعبه دا سيلفا لفوليندام الهولندي 2:21 دقيقة لاوتارو يعود إلى إنتر عقب تتويجه بلقب كأس العالم 0:51 دقيقة لاعبو ريال مدريد يقدمون الهدايا للجماهير 1:09 دقيقة أنشيلوتي ينتقد تعرض فينيسيوس لمضايقات عنصرية 2:25 دقيقة برشلونة يفتح أبواب "كامب نو" أمام جماهيره 2:53 دقيقة مانشستر يونايتد يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية 2:52 دقيقة آرسنال يواجه اختباراً صعباً أمام نيوكاسل