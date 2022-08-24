الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة الثالثة من قبل beIN SPORTS August 24, 2022 08:58 3:25 دقيقة الملخصات الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة فان نيستلروي يُشيد بالمغربي إسماعيل صيباري 2:47 دقيقة مواجهة حاسمة بين آيندهوفن ورينجرز 2:59 دقيقة طرابزون سبور ينشد تجاوز عقبة كوبنهاغن 3:28 دقيقة طموحات كبيرة لسيميوني مع أتلتيكو مدريد 3:20 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز : أفضل 5 أهداف 3:28 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة الثانية 3:25 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة الثالثة 3:49 دقيقة بنفيكا بجدارة إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 3:13 دقيقة الهلال والمريخ يعززان صفوفهما بلاعبين أجانب جدد 2:48 دقيقة جماهير الزمالك تحتفي باللقب الرابع عشر