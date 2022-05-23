الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 38 May 23, 2022 11:45 3:41 دقيقة أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة أمير دولة قطر: مونديال قطر فرصة للتعرف على المنطقة 0:44 دقيقة ليفربول يضم اللاعب الشاب كارفاليو 0:59 دقيقة مانشستر سيتي يعتذر من حارس أستون فيلا 28:38 دقيقة المؤتمر الصحفي لتجديد عقد مبابي مع سان جيرمان 3:41 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 38 2:20 دقيقة إثارة منتظرة في بطولة إيطاليا بريمير بادل الكبرى 2:38 دقيقة بصمة حاضرة من صلاح ومحرز في الدوري الممتاز 1:11 دقيقة غوارديولا يتحدث عن مشاعره الخاصة بعد الفوز باللقب 2:18 دقيقة احتفالات كبيرة لعشاق ميلان بعد الفوز باللقب 0:49 دقيقة بايرن ميونيخ يعلن تمديد عقد مانويل نوير