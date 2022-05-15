الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 37 May 15, 2022 23:50 3:05 دقيقة أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 2:21 دقيقة بنزيمة فخور بالجائزة ويتطلع للكرة الذهبية 3:05 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 37 8:41 دقيقة مبابي يراوغ الجميع بشأن الكشف عن مستقبله 6:07 دقيقة نهضة بركان يبلغ نهائي كأس الاتحاد الأفريقي 0:35 دقيقة مبابي يتوّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي 2:38 دقيقة برشلونة يتعادل مع خيتافي ويضمن المركز الثاني 5:04 دقيقة قاديش يخطف التعادل من ريال مدريد 4:37 دقيقة أورلاندو بايرتس إلى نهائي كأس الاتحاد الأفريقي 0:30 دقيقة زيارة نجوم باريس سان جيرمان لمقر الأكاديمية في قطر 0:51 دقيقة بوتشيتينو سعيد بتواجده في الدوحة