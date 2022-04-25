الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 34 April 25, 2022 17:56 3:21 دقيقة نقدم لكم أفضل خمسة أهداف سُجّلت في الجولة الـ 34 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. الدوري الفرنسي أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 1:34 دقيقة غوارديولا: "نحترم ريال مدريد ونعرف إمكانياته" 3:21 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 34 0:42 دقيقة يوكوهاما مارينوس يجدد فوزه على سيدني 0:46 دقيقة تشافي يبرر أسباب خسارة برشلونة 0:52 دقيقة كلوب يشيد بأداء ليفربول في الشوط الثاني 1:03 دقيقة إيهاب جلال ينتقد التحكيم وأرضية الملعب 0:33 دقيقة نهضة بركان إلى نصف النهائي على حساب المصري 1:20 دقيقة الأهلي يحسم مواجهة الديربي أمام الاتحاد 3:15 دقيقة فوز ثمين لمرسيليا على حساب رانس 4:32 دقيقة خسارة مدوية لبرشلونة أمام رايو فاليكانو