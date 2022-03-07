الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 March 7, 2022 17:17 3:35 دقيقة أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة مورينو يتعرّض لإصابة قاسية 0:30 دقيقة باريس سان جيرمان يعلن إصابة مبابي 3:35 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 0:28 دقيقة الاتحاد الليبي يفسخ تعاقده مع كليمنتي 0:35 دقيقة كريستنسن على أعتاب الانضمام إلى برشلونة 2:30 دقيقة ليلة تاريخية للصربي يوكيتش 0:43 دقيقة باريس سان جيرمان يواصل الإبهار 0:50 دقيقة بورتو يعزز صدارته للدوري البرتغالي 2:10 دقيقة أوستن يكتسح إنتر ميامي 0:44 دقيقة الإصابة تبعد مكيني عن يوفنتوس حتى نهاية الموسم