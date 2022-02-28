الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 26 February 28, 2022 17:28 3:20 دقيقة نقدم لكم أفضل خمسة أهداف سُجّلت في الجولة الـ 26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. الدوري الفرنسي أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:23 دقيقة الرجاء يتعاقد مع رشيد الطاوسي خلفاً للمقال فيلموتس 0:26 دقيقة يويفا يفضّ شراكته مع شركة غازبروم الروسية 0:47 دقيقة فيفا ويويفا يستبعدان روسيا من كافة البطولات 0:22 دقيقة السد يفتقد جهود قائده الهيدوس بسبب الإصابة 0:22 دقيقة الاتحاد الأميركي يعلن عدم مواجهة روسيا في أي بطولة 3:20 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 26 4:00 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 0:38 دقيقة المدرب الويلزي توشاك يعاني من مضاعفات كورونا 0:29 دقيقة استقبال رسمي للريان المتوج ببطولة الأندية العربية 1:03 دقيقة الملاكم الأوكراني كليتشكو يتحدث عن معاناة بلاده