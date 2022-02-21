الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 25 February 21, 2022 10:44 2:55 دقيقة نقدم لكم أفضل خمسة أهداف سُجّلت في الجولة الـ 25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. أفضل 5 أهداف -آخر الفيديوهات 3:25 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 26 2:55 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 25 0:29 دقيقة سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي لكرة اليد 0:31 دقيقة السد يتطلع لحسم لقب دوري نجوم قطر 0:57 دقيقة بادوسا متحفزة لخوض بطولة قطر توتال إنرجيز 1:32 دقيقة أنس جابر سعيدة بالعودة للمشاركة في بطولة قطر توتال 3:39 دقيقة ليبرون يقود فريقه للفوز في مباراة "أول ستار" 3:09 دقيقة مرسيليا يتعثر أمام كليرمون 0:28 دقيقة الرجاء المغربي يعلن انفصاله عن مدربه فيلموتس 3:05 دقيقة أهلي طرابلس يظفر بنقاط الفوز أمام الصفاقسي